Haydi Doğu’nun saklı Cenneti Kemaliye’ye

ALİ MUHİTTİN ESMER/ERZİNCAN

Uluslararası 43’ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği bugün başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda da geleneksel hale gelen ve adrenalin tutkunlarını Erzincan’ın Kemaliye ilçesine getiren şenlik için büyük heyecan yaşanacak.

Birçok doğa sporunun gerçekleşeceği şenliğin program içeriği ise şu şekilde belirlendi. Doğu’nun saklı Cenneti Kemaliye, 43’ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine hazırlanıyor.

Bu seneki şenlik 1 - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Gerçekleştirilecek Uluslararası 43’ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinin program içeriği şöyle açıklandı:

01 Temmuz Cuma günü Wingsuit etkinliği “Cennette açılan kapı” platformundan, Via Ferrata zirve. Şenliklerin resmi açılış töreni (çelenk koyma) belediye yanı. Konuklara ve basına bilgilendirme. Kemaliyeli Gençler “Hasan Basri Bozkurt” Dağ Bisikleti Yarışları bahçe. Kaya tırmanış yarışması. Yaz dağcılık eğitim kampı. Kemaliyeli çocuklarla atölye çalışmaları. Çocuk tiyatrosu. Mikrokredi plaket töreni. Çocuk korosu.

Konser 02 Temmuz Cumartesi günü Wingsuit etkinliği. Via Ferrata tırmanışı. Kaya tırmanışı yarışması. Yaz dağcılık eğitim kampı. Bisiklet etkinliği. Atölye çalışması. Cirit gösterisi. Söyleşi. Konferans 03 Temmuz Pazar günü Wingsuit etkinliği. Via Ferrata tırmanışı. Stone road run. Dark canyon run. Festival run. Yaz dağcılık eğitim kampı. Base jump atlayışı. Atölye çalışması. ÜFTUD gösterisi.

04 Temmuz Pazartesi günü Dağ bisiklet yarışması. Atölye çalışması. Base jump atlayışı. Açılışlar.