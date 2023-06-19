Haydi çocuklar Kur’an’a koşun

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl okulların kapanmasıyla başlattığı yaz Kur’an kurslarında kayıtlar bugün başlıyor. Eğitimciler ve ilahiyatçılar, seküler dayatmalar altında ezilen çocukların insani ve İslâmî ölçülerde yetişmesi konusunda aileler üzerinde büyük vebal bulunduğunu belirterek, yaz Kur’an kurslarının önemine dikkat çekiyor.

Aileler üzerinde büyük vebal var

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci geçtiğimiz cuma günü karnelerini alırken, çocukların her yaz yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek için büyük heyecanla koştuğu Yaz Kur’an Kursları da bugün ‘bismillah’ diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, akademik başarılarını manevi donanımla perçinlemek isteyen ve iyi bir dinlenme ve yeni bilgiler öğrenme sürecinden geçmek isteyen çocukları yaz Kur’an kurslarına davet ediyor. Diyanet’in her yıl okulların kapanmasıyla başlattığı yaz Kur’an kurslarında kayıtlar 19 Haziran (bugün) ile 10 Temmuz 2023 günleri arasında yapılacak. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar tüm Türkiye’de gerçekleşecek kurslar, tek dönem halinde 3 Temmuz - 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak. Camilere akın edecek çocuklara Kur’an-ı Kerim, Siyer, Ahlak gibi derslerin yanında, dinimiz İslam da en iyi şekilde öğretilmeye çalışılacak. Bir milletin geleceğinin gençlerin aldığı eğitimle doğrudan alakalı olduğunu vurgulayan eğitimciler ve ilahiyatçılar, seküler dayatmalar altında ezilen çocukların insani ve İslâmî ölçülerde yetişmesi konusunda aileler üzerinde büyük vebal bulunduğunu belirterek, yaz Kur’an kurslarının önemine dikkat çekiyorlar.

Din eğitimi çocuk yaşta verilmeli

Akit’e konuşan Psikoloji Bilimi Uzmanı Eğitimci Yazar Adnan Kalkan, “Gençler arasında artan bunalımın büyük bir kısmı inanç zayıflığı sebebiyledir. Özellikle son zamanlarda artan intiharların birçoğunun inançsızlıktan kaynaklandığına şahit oluyoruz. İnanç insanı diri tutar. Din insanı hayata bağlar. Yaz Kur’an kursları başlıyor. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere İslami vakıflarımızın düzenlediği Kur’an Kurslarına çocuklarımızı mutlaka gönderelim. Bir taraftan dinlerini ve Kutsal Kitaplarını öğrenirken diğer taraftan dijital oyunların kurbanı olmaktan kurtulmalarına vesile olalım. Ağaç yaş iken eğilir. Çocuk yaşta din öğretilmezse büyüyünce oldukça zor öğreneceği gerçeğini bilelim ve çocuklarımızı yaz tatilini fırsat bilerek Kur’an kurslarına gönderelim. Onları fıtrat üzere yetiştirmenin yolu inanç odaklı eğitimden geçiyor. ‘Nesli ihyâ, Medeniyeti İnşâ’ mefkûremize inançlı yetişen gençlerle ulaşalım” ifadelerini kullandı.

Ahiret sınavını unutmayalım

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Hatalmış ise şu önemli tavsiyelerde bulundu: “Ülkemizde mevcut müfredat ve şartlarda dini eğitimin yeterli olduğu söylenemez. Teorik olarak ve özellikle de pratikte mutlaka takviyeye ihtiyaç vardır. Ailelerimiz yaz aylarını, Kur’an elifbasını ve ilmihal bilgilerimizi öğrenme için fırsatı ganimet bilmelidir. Ve çoğumuz açısından yaz ayları tatil olmakla beraber manevi gelişimimiz açısından önemlidir. Yazları camilerimiz küçük çocuklarla dolup taşmalıdır. Öğle namazına kadar çocukların, öğleden sonra da yetişkinlerin eğitimi sürmelidir. Camiyle tanışma, zamanla cemaatle namaza ısınma ve alışma açısından da önemlidir. Çocukların YKS ve LGS gibi sınavlara hazırlık sebebiyle yazlarımızın bir kısmını da doldurmalarıyla camilere rağbet azalmıştır. Ailelerimiz ahiret sınavını unutmamalı ve kendi elleriyle yavrularımızın manevi eğitimini ihmal etmemelidir. Topyekûn seferberlik ile gençlerimizin ve çocuklarımızın manevi gelişimini desteklememiz gerekiyor. Başta kendimiz, sonra geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizi yaz aylarındaki fırsatı değerlendirerek Kur’an kurslarına rağbet etmeliyiz.”

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