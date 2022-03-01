  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Haydi bre görelim seni hadlerini bildir! ABD ne iş Müsavat?
Siyaset

Haydi bre görelim seni hadlerini bildir! ABD ne iş Müsavat?

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “ABD’ye haddini bildiremedin” diye çıkışan Akşener, devlette hiçbir söz sahibi olmadığı halde ABD’ye heyet yollayacak. Akşener, geçtiğimiz günlerde de S-400’lerin iade edilmesi gerektiğini söyleyerek ABD sözcülüğüne soyunmuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 15:09:00 -
Haydi bre görelim seni hadlerini bildir! ABD ne iş Müsavat?

S-400’lerin Rusya’ya iade edilmesi gerektiğini söyleyerek ABD’nin sözcülüğünü yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ekibi ABD’ye çıkarma yapacak. İçerisinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu ile Eski Türk Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan’ın da bulunduğu bir heyet ABD’ye ziyaret gerçekleşecek.

Akşener 2019 senesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini eleştirerek, “Koskoca millet arkandayız diyerek seni uğurladı, git milletimize hakaret edenlere gereken dersi ver dedi, sense gittin yine boynumuzu büktün. Büyük Türk milletinin tarihine yakışan bu değildi Sayın Erdoğan, yazıklar olsun” demişti.

Erdoğan’ın ziyaretini eleştirerek sözde Türkiye’nin pasif kaldığını savunan Akşener’in yolladığı heyetin, ABD’ye nasıl had bildireceği merak konusu oldu!..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay