Haydi bre görelim seni hadlerini bildir! ABD ne iş Müsavat?

S-400’lerin Rusya’ya iade edilmesi gerektiğini söyleyerek ABD’nin sözcülüğünü yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ekibi ABD’ye çıkarma yapacak. İçerisinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu ile Eski Türk Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan’ın da bulunduğu bir heyet ABD’ye ziyaret gerçekleşecek.

Akşener 2019 senesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini eleştirerek, “Koskoca millet arkandayız diyerek seni uğurladı, git milletimize hakaret edenlere gereken dersi ver dedi, sense gittin yine boynumuzu büktün. Büyük Türk milletinin tarihine yakışan bu değildi Sayın Erdoğan, yazıklar olsun” demişti.

Erdoğan’ın ziyaretini eleştirerek sözde Türkiye’nin pasif kaldığını savunan Akşener’in yolladığı heyetin, ABD’ye nasıl had bildireceği merak konusu oldu!..