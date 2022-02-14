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Siyaset Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş konser verdi
Siyaset

Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş konser verdi

Haydar Baş'ın oğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, babasından miras kalan partiden ümidi kesince kendisini müziğe verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 08:17:00 -

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, babası Haydar Baş'tan miras kalan partisinden ümidi kesince kendisini müziğe verdi. Baş, dün Fatih’teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde ‘Var bir hayalimiz’ sloganıyla düzenlediği Gençlik Şöleni’ne katıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Baş, daha önce İslam karşıtı söylemlerle gündeme gelen Duman isimli grubun "Senden Daha Güzel" şarkısını seslendirdi. Partinin İstanbul Gençlik Kolları videoyu, “Genel başkanımız ‘Çıkarın telefonları’ deyince biz” notuyla paylaştı.

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Yorumlar

Okur

Tam bir soytarı. Babası da hoca kılıklı bir soytarıydı. Böyle tipler için nasıl bir tımarhane kursak acaba?
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