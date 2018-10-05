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Haydar Baş'a mahkemeden kötü haber!

Bağımsız Türkiye Partisi Başkanı Haydar Baş ve 14 sanığın, başkasına ait mal varlıklarını zorla üzerine geçirdikleri iddiasıyla yargılandıkları davada Haydar Baş'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Haydar Baş'ın, söz konusu tedbirlerin kaldırılması yönündeki başvurusu mahkeme tarafından kabul edilmedi.

05 Ekim 2018 Cuma 17:54
Haydar Baş'a mahkemeden kötü haber!

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Lütfullah Önder ve Gürcan Bahar, müşteki Dr. Mustafa Eraslan, eşi Meral Eraslan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada önceki celse verilen mütalaaya karşı sanıkların savunmalarının ardından müşteki Meral Eraslan, “Bana senet imzalatmalarının sebebini benim şirkete ortak olduğum için olduğunu söylemişlerdir. Ben devlet hastanesinde doktor olarak çalışıyorum. Bu nedenle şirkette yönetici olarak çalışmam mümkün değildir. Altı ay önce kızım Zehra bir saldırıya uğradı. Tehditler devam ediyor. Her gün yüreğim ağzımda çocuklarımı dışarı gönderiyorum. Cemaat yapılanmasının sömürdüğü bir çok insan var. Haydar Baş'ın 5 karısı ve 20'ye yakın çocuğunun 1. Sınıf uçak biletleri için cemaatteki bir çok insan varını yoğunu ortaya koyuyor. Bu insanların sömürülmemesi için de ceza verilmesini istiyorum” dedi.

Eraslan: Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum

Duruşmada söz alan müşteki Mustafa Eraslan alice tehdit edildiklerini söyleyerek: “Ben iddia edildiği gibi Haydar Baş'tan para almadım ve reklam vermedim. Bilakis Haydar Baş'ın 79 taşınmazının 20 tanesi düşüldüğünde geri kalan benim kazandırdığım paralarla alınan taşınmazlardır. Sanıkların hepsinin cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Mahkemede sanık avukatları, Haydar Baş ve Lütfullah Önder'in geçtiğimiz celse 3 milyon TL değerindeki taşınmazlarına konan tedbirin yanı sıra yurt dışı yasağının kaldırılmasını telep etti. Mahkeme sanık avukatlarının adlı kontrol ve tedbir kararlarının kaldırılması yönündeki talebini reddederek davayı 28 Aralık 2018 tarihine erteledi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:54
  1. Haydar Baş
  2. BTP

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