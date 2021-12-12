  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Haydar Aliyev vefatının 18. yılında Bakü’de anıldı
Dünya

Haydar Aliyev vefatının 18. yılında Bakü’de anıldı

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında başkent Bakü'de mezarı başında anıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 16:28:00 - 2021-12-12 16:37:18

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında başkent Bakü’de anıldı.

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev için vefatının 18. yılında başkent Bakü ve ülke genelinde anma törenleri düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, babası Haydar Aliyev’in Fahri Hiyaban’da bulunan mezarını ailesiyle birlikte ziyaret ederek çelenk bıraktı. Aliyev’in ziyaretinden sonra birçok Azerbaycanlı, Aliyev’in mezarını ziyaret edip ve mezara çiçek bırakarak dua etti.

Mezarı başında anıldı

Haydar Aliyev, vefatının yıldönümünde Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik personeli tarafından da mezarı başında anıldı.

Haydar Aliyev’in “Tek millet, iki devlet” anlayışının mimarı olduğunu belirten Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, “Modern Azerbaycan’ın kurucusu ve bağımsız Azerbaycan’ın bugünlere gelmesine vesile olan liderdir. Bugün yurt genelinde onu ihtimamla ve rahmetle anıyoruz. Hiç kuşkusuz Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geldiği seviye, Haydar Aliyev’in attığı ve bugün ali başkumandan İlham Aliyev’in devam ettirdiği bir çizgide ilerlemektedir. Çok yüksek düzeydedir.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihi seyrine baktığımızda en köklü adımlar başta Hazar petrolleri ve gaz anlaşması, Türkiye Petrolleri‘ne verilen imtiyazlar ve diğer alanlarda çok düzeyde stratejik işbirliği anlaşmaları, tarihi derinlikleri rahmetli Haydar Aliyev’in geniş vizyonu, ufkuyla bugünlere gelmiştir ve bugün iki cumhurbaşkanımızın iradesi ile bu çizgide devam etmektedir. Bugün yurt genelinde onu özlemle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği olarak bütün müşavirliklerimiz, ataşeliklerimiz, misyonumuzda çalışanlar, ilgili ve bağlı kuruluşlarımızın temsilcileriyle burada çelengimizi sunduk, duamızı okuduk. Rahmet diliyoruz, ruhu şad olsun” diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemleri alınan tören akşam saatlerine kadar devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hangisi daha iyi? F-22 ve SU-57 kapışmasının sonucu belli oldu
Teknoloji

Hangisi daha iyi? F-22 ve SU-57 kapışmasının sonucu belli oldu

ABD'nin F-22 Raptor'u ile Rusya'nın Su-57 savaş uçağı özellikleri itibariyle karşılaştırıldı. F-22 Raptor manevra kabiliyeti ve gizliliğiyle..
Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar
İSLAM

Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar

İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin naaşının darbeci yönetim tarafından gasp edilmesi olayının canlı şahitlerinden olan Tahir Amca, Bediü..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021’de başarmaya çok yakın olduğu dış ticaret açığını kapatma hedefini, merhum Erbakan Hoca 1996’da h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay