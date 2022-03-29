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Gündem Haydar Akın yine hedefte! Öğretmenlere yönelik iyiniyetli adımını Oda TV'ye ispiyonladılar
Gündem

Haydar Akın yine hedefte! Öğretmenlere yönelik iyiniyetli adımını Oda TV'ye ispiyonladılar

Eğitim-İş Sendikası'na bağlı öğretmenler, dün görevine iade edilen Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın iyi niyetli konuşmalarını Oda TV'ye ispiyonladı. Haberde, Akın olmadık gerekçelerle hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 20:21:00 - 2022-03-29 20:31:13
Haydar Akın yine hedefte! Öğretmenlere yönelik iyiniyetli adımını Oda TV'ye ispiyonladılar

 Yeniakit.com.tr 

Kız ve erkek öğrencilerin hemcinsleri ile oturmasını istediği sınıf düzeni sebebi ile kendi yaşam tarzlarını topluma dayatan laikçilerin hedefindeki Haydar Akın, görevine döndükten sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Akın, birlikte çalıştığı öğretmen arkadaşlarına, "Yaşananları unutalım, konuyu kapatalım." çağrısı yaparak iyi niyetli bir adım attı.

Eğitim-İş'e bağlı öğretmenler işbaşında!

Eğitim-İş Sendikası'na bağlı öğretmenler ise Akın'a düşmanca yaklaşımlarını sürdürerek, toplantıda kullandığı ifadeleri Oda TV'ye ispiyonladı.

Oda TV haberinde, Akın hakkında başlatılan linç kampanyasını yeniden hatırlatırken, haberin sonunda, Eğitim İş'e bağlı öğretmenlerin protesto hazırlığını aktardı:

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen sendikaları, yarın müdür Haydar Akın’ın göreve iade edilmesini okul önünde yapacakları basın açıklamasıyla protesto edecek.

 

Müfettişler harekete geçti!

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin harekete geçtiği, gerekirse Eğitim-İş Sendikalı öğretmenlerin telefonlarının arama kayıtlarının sorgulanarak, Oda TV'ye okul içindeki bilgileri kimin aktardığının tespit edileceği öğrenildi.

Haydar Akın bir avuç sendikalıya karşın okulun birçok velisi ile öğretmeninin desteğini almıştı.

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