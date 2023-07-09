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Yaşam Hayatlarının şokunu yaşadılar! Temel kazısında bakın ne buldular
Yaşam

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Temel kazısında bakın ne buldular

Yeniakit Publisher
2023-07-09 20:49:00 -
Hayatlarının şokunu yaşadılar! Temel kazısında bakın ne buldular

Afyonkarahisar’da bir temel kazısı sırasında lahit bulundu. Lahidin hangi döneme ait olduğuna ilişkin çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yapılan iş yerinin temel kazısında lahit bulundu. Lahidin hangi döneme ait olduğuyla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

Dinar ilçe merkezinde belediye tarafından yaptırılacak olan Galericiler Sitesi için temel kazısı çalışması başlatıldı. Kepçe ile yapılan kazıda işçiler bir cisim olduğunu fark etti. Ardından küreklerle cismin etrafı kazılınca objenin lahit olduğu belirlendi. Bunun üzerine işçiler polisi aradı. Bölgeye polis ekipleri ile Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri geldi. Yapılan incelemelerin ardından lahit görevliler tarafından müzeye götürüldü.

Lahidin boyutları ve hangi döneme ait olduğu ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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