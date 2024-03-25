Hayatını kaybetti! Kayserispor Başkanı ölümlü kazaya karıştı!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kullandığı cip ile mobilete çarpıştı. Kazada mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılmaadı. Kaza kameralara yansıdı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kullandığı cip ile mobilete çarpıştı. Kazada mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılmaadı. Kaza kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın sürücüsü olduğu 38 AKA 095 plakalı cip ile mobilet çarpıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Mobilet sürücüsü Suriye uyruklu İbrahim M. (60), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim M.'nin cenazesinin yarın Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Suriye'nin El-Bab kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı ciple mobiletin çarpışma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
MOBİLET HAVADA SAVRULDU, SÜRÜCÜ 50 METRE SÜRÜKLENDİ
Kaydedilen görüntülerde, ciple çarpışan mobiletin havada savrulduğu ve yere düşen sürücünün yaklaşık 50 metre sürüklendiği görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA