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Yerel Hayatından endişe edilen adam bakın nasıl bulundu
Yerel

Hayatından endişe edilen adam bakın nasıl bulundu

Tokat'ta kaybolan alzaymır hastası adam, komşusunun bahçesinde uyurken bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 09:34:00 -
Hayatından endişe edilen adam bakın nasıl bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesi, Değirmenli köyünde yaşayan Durmuş Uncu’dan (81) haber alamayan yakınları, bir süre yaşlı adamı kendi imkânları ile aradı.

Yaşlı adamın bulunamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan yakınları, yardım istedi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Gece yarısından itibaren arama çalışması başlatıldı.

Yaşlı adam kaybolduktan 9 saat sonra sabaha karşı evlerinin yakınlarında komşusunun bahçesinde uyurken bulundu.

Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam evine getirildi. AFAD ekipleri, ailesi tarafından sevinçle karşılanan yaşlı adamla yakından ilgilendi.

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