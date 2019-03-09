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Hayatın içinde bir Peygamber... Nasıl mı? ‘Sonunda öleceksin’

Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayıp ölümü unutanlara, Rasulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:“Cebrâîl bana geldi ve şöyle dedi: “Yâ Muhammed! İstediğin kadar yaşa, (sonunda) mutlaka öleceksin!..”

09 Mart 2019 Cumartesi 11:54
Hayatın içinde bir Peygamber... Nasıl mı? ‘Sonunda öleceksin’

Kendisinden maddi bakımdan üstün insanlarla karşılaştığında; Peygamber Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm- şöyle buyurmuştur:

Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana baktığı zaman, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin.

Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayıp ölümü unutanlara, Rasulullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Cebrâîl bana geldi ve şöyle dedi: “Yâ Muhammed! İstediğin kadar yaşa, (sonunda) mutlaka öleceksin!

İstediğini sev, (sonunda) mutlaka ayrılacaksın!

İstediğin şeyle amel et, (sonunda) onun karşılığını elde edeceksin!

İyi bil ki, mü’minin şerefi, geceleri kâim olmasında; izzeti ise, insanlardan müstağnî kalmasındadır!

Hayatta sık karşılaşılan iki olayı Peygamber Efendimiz nasıl karşılanması, nasıl değerlendirilmesi, nasıl düşünülmesi gerektiğini böyle beyan ederek her hal ve şartta yaşanan bir dinin mensubunun hayatın içinde bir peygamber olduğunu ve hayatın dışına çekilmemesi gerektiğinin örnekleridir.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:54
  1. Peygamber Efendimiz
  2. Rasulullah
  3. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayıp ölümü unutanlar
  4. Cebrâîl

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