Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Tanju Özcan’ın siyasetteki tutarsızlıklarını eleştirdi. Seçimlerden önce verdiği sözleri tutmadığını belirttiği Özcan’ın siyasi ahlakının sorgulanması gerektiğini vurgulayan Genç, Özcan’ın sözlerinde ve eylemlerinde çelişkiler bulunduğunu ifade etti. Hikmet Genç, şunları kaydetti:

"Önce Tanju Özcan'ının tıyneti neymiş hatırlayalım. (Eski bir yazımdan alıntıdır)

"Katıldığı bir programda kendi anlatmıştı. (Tüp) bebek sahibi olmak isteyen bir kadın, kendisinden yardım istemiş. (Kadını tarif ederken "türbanlı bir kadın" diyerek altını çiziyor.)

O kadına şöyle cevap vermiş; "Ben sana nasıl yardım edebilirim ki?!.."

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'Müstehcen' bir ima ile böyle bir müptezelliği, "ilginç anım" diye sırıtarak anlatmıştı CHP'nin Tanju Özcan'ı...

AK Partili kadın meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor!" demişti.

Bolu Belediyesi'nde ardı ardına cinsel içerikli skandallar gündeme gelmişti. Tanju Özcan; "Artık zapt edemiyorum. "Belediyenin su şebekesine şap katalım" teklifinde bulunmuştu şapsız!..

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Sadece bu değil. 2023 seçimlerinden hemen önce şöyle demişti CHP'nin Tanju Özcan'ı;

"Hiç hayatımda kıvırmadım. Eğer Erdoğan 2023'te bir kez daha seçilirse, ben 2024'te yüzde yüz seçileceğimi de bilsem Bolu Belediye Başkanlığına adaylığımı koymayacağım"

O şimdi belediye başkanı!

"Hayatımda hiç kıvırmadım" dedi, siyaset tarihi böyle kıvırtma görmedi!

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Bugünlerde Kılıçdaroğlu'na sardı.

Diyor ki Tanju Özcan;

"50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?.."

Kılıçdaroğlu küplere bindi. Tanju'ya cevap;

"Edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler. Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum..."

Tanju da, "Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım. 'Cenazene gelmicem zaten' diye cevap verdi...

Yapmayın, size yakışmaz. Siz, ultra Kemalist kardeşlersiniz.

Cenazesine gidersin. 'Kıvırtma kapasiten Nirvana'ya ermiş' birisin. Kimse yadırgamaz Tanju Özcan.

Gitmeden önce biraz şap içersen iyi olur.

Hani güvenliği de sağlamak lazım!.."