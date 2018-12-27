Hayatı zehreden büyük azaba son



Eczacı H. Osman Altuntaş “Ben 49 yıllık bir eczacıyım. HEMOROİD (BASUR) hastalığının ilaçla tedavisinin olmadığını, mutlaka cerrahi müdahale gerektiğini bildiren ilanları gazetelerde sık sık görürsünüz.” diyor ve ekliyor:

“Doğrudur. Basur hastalığını tam tedavi edebilen bir ilaç henüz bulunamamıştır. Amerika ve Almanya gibi dev ilaç endüstrileri, Hindistan, Japonya gibi nebati ilaç üretenler de maalesef bugüne kadar bir çare bulamamışlardır. Halbuki yapılan bir istatistiğe göre insanların %35'i bir diğerine göre de %55'i bu dertten muzdariptir.”

Osman Altuntaş, “Hemoroid, biliyorsunuz memleketimizde çok yaygın. Resmi istatistiklere göre 22 milyon hastası var. Hamilelikte ortaya çıkan ve ekseriya bir müdahale olmadan geçenler bunun haricinde. Ama asıl ızdırab çekenler de maalesef bunlar. Edeben doktora gidemeyen, kimselere söyleyemeyenler de bunlar” diyor.

Eczacı Osman Altuntaş muttaki bir mü’min. Bugün tatbik edilen cerrahi yöntemleri şöyle sıralıyor:

1- Fistülü lastikle boğup çürüyen kısmı koparmak.

2- Bıçakla veya lazerle kesip dikmek.

3- Lazerle eritmek veya yakarak kotarize etmek.

Bulunduğu yerin hassasiyeti ve enfeksiyonlara müsait olması sebebiyle bilhassa hanımlarda problem olmaktadır.

Halbuki ecdadımız bunu doğal bir yolla ağrısız, sızısız kesip biçmeden tedavi etmeyi başarmış. Şahsen ben de bu hastalıktan böyle kurtuldum.

Beş gün sürecek tedavinin perhiz ve antibiyotik ile aynı zamanda yapılması çok mühim. Bunlara aynen uyulduğu taktirde Allah'ın izni ile beşinci günün sonunda ne fistül, ne ağrı, ne kanama yani “basur” diye bir derdiniz kalmayacak.

TEDAVİNİN TARİFİ

10 adet patlıcanın yeşil sap kısmını patlıcandan ayır. Bostan patlıcanı olmasın.. Güzelce yıka; bir tencerede 10 bardak suyla kaynat. Kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını kapat.



Alevi iyice kıs, yarım saat yavaş yavaş kaynasın, sonra ocağı kapat. Kapağı açmadan kendi kendine soğusun. Soğuyunca içindeki sapları at. Sarı renkli suyu buzdolabına koy.

- Akşam yatarken aç karnına 1 su bardağı iç.

- Sabah kalkınca aç karnına 1 su bardağı iç.

10 bardak su olduğuna göre bu tedavi 5 gün sürecek. Bu 5 gün içinde sirke, turşu, domates, bulgur, çilek, acı biber yasak sonra hepsi serbest. Demir sandalyeye, taşa oturmak bunlara çıplak ayakla basmak ebediyyen yasak.

Hamilelikten dolayı oluşan veya yakın bir zamanda meydana gelmiş hemeroidlerde perhizi de aynı zamanda yapmanız şartı ile tedaviniz bu kadardır.

Eski hemoroidlerde fistülün içinde muhtemelen iltihap vardır. Bu yüzden vücut onu geri çekemez. Doktorunuza danışarak uygun bir antibiyotik ile bu iltihabı bertaraf etmelisiniz. Unutmayın: patlıcan sapının suyunu, perhizi, antibiyotiği aynı zamanda tatbik etmelisiniz.