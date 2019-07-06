Hayati tehlikesi bulunuyor! Tartıştığı karısı ekmek bıçağıyla yaraladı Aydın'da bir adam, tartıştığı karısı tarafından ekmek bıçağıyla ağır yaralandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, tartıştığı karısı tarafından ekmek bıçağıyla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Abak Mahallesi'nde yaşayan A.R.Ö. (53) ile eşi S.Ö. (50) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Kadın gözaltına alındı İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan kocanın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kadın zanlı ise İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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