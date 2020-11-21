Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması
Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde önemli katkıları olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında bomba bir açıklamada bulundu. Ayrıntılar geliyor....
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Türk medyasında ilk kez!
Hayati Küçük canlı yayında gündeme bomba gibi düşecek bir Bülent Arınç açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Canlı yayının tamamını Yeni Akit YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
Canlı Yayın Linki: