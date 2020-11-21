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Gündem Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması
Gündem

Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde önemli katkıları olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında bomba bir açıklamada bulundu. Ayrıntılar geliyor....

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:59:00 - 2020-11-22 02:21:44
Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.  

Türk medyasında ilk kez!

Hayati Küçük canlı yayında gündeme bomba gibi düşecek bir Bülent Arınç açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

 

Canlı yayının tamamını Yeni Akit YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Canlı Yayın Linki: 

 

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Yorumlar

Gökhan Afşar

Yazıklar olsun sana Bülent Arınç bu ülkenin gariban vatandaşının vergileriyle sana maaş ödüyor bu millet haram zehir zıkkım olsun aldığın yediğin maaşlar
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Millet

Rabbim Reisimize yardım etsin, kendisine ahde vefası olan refikler ihsan etsin.  
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