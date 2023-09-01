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İSLAM Hayat pahalılığını bir de Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'den dinleyin!
İSLAM

Hayat pahalılığını bir de Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'den dinleyin!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 23:28:00 - 2023-09-01 23:35:47

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, hayat pahalılığına ilişkin yaptığı sohbette ibretlik mesajlar verdi.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyayı vuran hayat pahalılığı Türkiye'de de etkisini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini ve hayat pahalılığı sorununun çözülmesi için yoğun çaba sarf edildiğini belirtirken Moody's de Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Osman Nuri Topbaş Hocaefendi vatandaşlara ders olacak ibretlik bir kıssa anlattı. Topbaş Hocaefendi, sohbetinde, fiyatların artması ve hayat pahalılığının, insanların Allah katında değerinin düşmesine bağlı olduğunu belirtti.

Hocaefendi sohbetinde şu ifadeleri kullandı:

1960’larda Hindistan’da büyük bir ekonomik kriz yaşanır. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları hiç görülmemiş bir şekilde artar. Eşyalardaki pahalılık artık halkın dayanamayacağı bir duruma gelir..

Halk, büyük âlim Hayat-üs Sahabe isimli kitabın müellifi Muhammed Yusuf Kandehlevî’nin (ra) yanına gelip bu durumu şikayet ederek pahalılıktan ve fiyat artışından yakınır. Ondan bu duruma karşı ne yapmaları gerektiğini sorarlar.
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Kandehlevî onlara şu önemli nasihati yapar ve derki:

“İnsanlar ve eşyalar Allah katında terazinin iki kefesi gibidir. Eğer Allah katında insanın değeri artarsa, eşyanın değeri düşer ve fiyatlar ucuzlar. Ama eğer Allah katında insanın değeri düşerse yani takvadan uzak kalıp fasıklaşırsa o zaman eşyanın değeri artar ve fiyatlar yükselip pahalılık olur. Siz Allah katındaki değerinizi yükseltmeye bakın ki böylece insanın değeri yükselsin ve eşyanın değeri azalıp fiyatlar düşsün.”

Sonra halka dönüp şu Ayeti bu söylediğine delil olarak okur: “Eğer o ülkelerin (şehirlerin) halkı (hakkıyla) iman edip takva sahibi olsalardı (günahtan sakınsalardı), muhakkak onlar üzerine gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık...”
(A'râf Sûresi, 96. âyet)

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Yorumlar

Gul

Baska bahane kalmadi tabi

Dervişhan

Yani toplumda iman çökerse fiyatlar el yakar. Tam bugünün tarifi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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