  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim "Hayat namazla güzeldir" etkinliğinin göz kamaştıran finali!
Eğitim

"Hayat namazla güzeldir" etkinliğinin göz kamaştıran finali!

​Kur'an Nesli Platformu'nun "Hayat Namazla Güzeldir" programı, Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikle sona erdi. Dini eğitim alan yüzlerce genç, Hazreti Süleyman Camisi'nde omuz omuza saf tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 22:41:00 -
"Hayat namazla güzeldir" etkinliğinin göz kamaştıran finali!

 Yeniakit.com.tr 

Gençlere yönelik "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Camisi'nde yapıldı.

Kur'an nesli programının göz kamaştıran final etkinliği, Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başladı. Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar tarafından ilahi ve ezgiler seslendirildi.

Programda konuşan ​Kur'an Nesli Platformu Genel Başkanı Medeni Taş, çocuklarımızın namaza başlaması için 3 önemli aşamayı anlattı. Taş, şu ifadeleri kullandı:

Birincisi, çocuklarımızın 0-7 yaş evresidir. Bu dönemde çocuklarımıza daha çok temsil ile namaza çağırmamız gerekir. İkincisi 7-10 yaş evresidir. Bu evrede çocuğa tedrici aşamalı bir yöntemle yaklaşmamız lazım. Yani önce Allah’ı ve imanı öğretip sonra namaza çağıralım. Son evre ise 10 yaş üstü evredir. Özellikle 10 yaşına namaza başlamamış çocuklarımıza tamir ve taltif ile yaklaşalım. Eksiklerini tamir edip gönül dillerine ulaşacak bir dil kullanalım.

Program, seslendirilen ilahi ve ezgilerin ardından yapılan dua ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23