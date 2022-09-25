"Hayat namazla güzeldir" etkinliğinin göz kamaştıran finali!

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Gençlere yönelik "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Camisi'nde yapıldı.

Kur'an nesli programının göz kamaştıran final etkinliği, Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başladı. Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar tarafından ilahi ve ezgiler seslendirildi.

Programda konuşan ​Kur'an Nesli Platformu Genel Başkanı Medeni Taş, çocuklarımızın namaza başlaması için 3 önemli aşamayı anlattı. Taş, şu ifadeleri kullandı:

Birincisi, çocuklarımızın 0-7 yaş evresidir. Bu dönemde çocuklarımıza daha çok temsil ile namaza çağırmamız gerekir. İkincisi 7-10 yaş evresidir. Bu evrede çocuğa tedrici aşamalı bir yöntemle yaklaşmamız lazım. Yani önce Allah’ı ve imanı öğretip sonra namaza çağıralım. Son evre ise 10 yaş üstü evredir. Özellikle 10 yaşına namaza başlamamış çocuklarımıza tamir ve taltif ile yaklaşalım. Eksiklerini tamir edip gönül dillerine ulaşacak bir dil kullanalım.

Program, seslendirilen ilahi ve ezgilerin ardından yapılan dua ile sona erdi.