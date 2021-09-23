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Ekonomi Hayat Kimya’dan 100’ü aşkın ülkeye ihracat
Ekonomi

Hayat Kimya’dan 100’ü aşkın ülkeye ihracat

Hayat Kimya, Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia, Evony gibi kuvvetli markalarını 100’ü aşkın ülkede milyonlarca tüketiciyle buluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:05:00 -
Hayat Kimya’dan 100’ü aşkın ülkeye ihracat

Şirket, ‘Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri’ sektöründe ihracat şampiyonu konumunda. 269 milyon dolarla Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 48 firmasından biri olan Hayat Kimya, ürün sattığı ülkelere yenilerini eklemekte kararlı.

Dünyada ilk 5'te

İhracat başarılarının devam edeceğini dile getiren Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, “Vizyonumuzu uzun yıllardır ‘Nesiller boyu fayda sağlamak’ teması üzerine dayandırıyor, tüm faaliyetlerimizi bu odak çevresinde gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz faydayı gezegenimizin en uzak köşelerine kadar ulaştırabilmeyi bir taahhüt olarak benimsiyoruz. Şu anda dünyanın 5’inci büyük markalı bebek bezi ve Ortadoğu, Doğu Avrupa ile Afrika’nın en büyük temizlik kâğıtları üreticisiyiz. Madagaskar’dan Şili’ye, Yemen’den Moğolistan’a 5 kıtada milyonlarca eve ‘Hayat’ götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başarolarımız sürecek

Aksoy, şöyle dedi: “Dünyada herkesin kaliteli ürüne erişim hakkı olduğuna inanarak insan odaklı yönetim anlayışımız, global bakış açımız ve teknolojik yatırımlarımızla yenilikçi markalarımızı dünyanın farklı ülkelerine taşıyoruz. Ülkemiz için oluşturduğumuz katma değerin ve sağladığımız ekonomik girdinin büyüklüğünü yükseltmek için çaba sarf ediyoruz. İhracat liderliğinin sağladığı motivasyonla Türk markalarının kalitesini başka coğrafyalarla tanıştırmayı sürdüreceğiz.”

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