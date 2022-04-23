Hayat Katılım Bankası kimin?

Türkiye'de hayata geçecek dijital bankalar için BDDK tarafından hazırlanan ve bu yıl yürürlüğe giren "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik" kapsamında ilk kuruluş iznini Hayat Holding aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kararda yeni bankanın Hayat Holding AŞ, Hayat Kimya AŞ, As Tüketim Malları AŞ, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi AŞ ve Limaş Liman İşletmeciliği AŞ'nin ortaklığında kurulduğu belirtildi. Yine Resmi Gazete'de yer alan diğer BDDK kararıyla, Garanti Bankası AŞ'ye, iç kontrol sistemine ilişkin süreçlerde iştirak ve bağlı ortaklıklarına destek/danışmanlık hizmeti sağlama izni verildi.