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Sağlık Hayat Eve Sığar 24 saat sorulara yanıt verecek
Sağlık

Hayat Eve Sığar 24 saat sorulara yanıt verecek

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınıyla mücadelede sürecinde hayata geçirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına ilişkin vatandaşlardan gelecek soru, görüş ve öneriler için çağrı merkezi ve sosyal medya hesabı oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:59:00 -
Hayat Eve Sığar 24 saat sorulara yanıt verecek

Vatandaşlar, HES uygulamasıyla ilgili yaşadıkları sorun, görüş ve öneriler için 7 gün 24 saat, "0850 477 04 77" numaralı çağrı merkezini arayabilecekler. Bunun yanı sıra "twitter.com/_hayatevesigar" adresinden sorularını yöneltebilecekler. HES uygulamasıyla vatandaşlar, yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebiliyor. Uygulama ile hastane, eczane, market ve duraklar gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de vatandaşların bilgisine sunuluyor. Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, uygulamada yakınlarının onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebilen vatandaşlar, onların da riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor. Günlük Koronavirüs tablosu gibi bilgilerle seyahatlerde kullanılan HES Kodu da uygulama üzerinden alınabiliyor. Güvenli Alan uygulamasıyla mekanlardaki kişi sayısı ve riskli kişi sayısını da görülebiliyor. İhbar butonuyla kurallara uymayan işletmelerin de denetlenmesi sağlanabiliyor.

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