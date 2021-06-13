  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birlikte kamera karşısına çıkmayacaklar

Vatandaş nasıl aldatılır? İşte suya yüzde 80 zam yapan Mansur Yavaş'ın iki yüzlülüğü

Habertürk'te aşı olmayan vatandaşlar için tepki çeken çağrı! "Asker devreye girebilir, hapis cezası verilebilir"

Türkiye'den sert açıklama: Şiddetle lanetliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki: Karanlık ruha sahip terör örgütünü tanıyoruz

Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!

Biden BBC muhabirlerini masadan kovdurdu! Yaşananları gülümseyerek izledi

Peker Hadi'yi, Olur Süleyman'ı ifşa etti!

Tarihi galibiyet! Eriksen'in bir anda yere yığıldığı maçta Finlandiyalı futbolculardan takdir toplayan davranış!

Rusya, Türkiye ile olan anlaşmayı bozdu! Sivillere saldırdı
Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek
Genç hemşirenin sır ölümü! Şok iddia
Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat
Bursa'da feci kaza! 3 yaralı
Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Kurumları kurs bitirme belgesi nereden alınacak?
Eğitim

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları kurs bitirme belgesi nereden alınacak?

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları kurs bitirme belgesi sorgulama. Hayat boyu öğrenme kurumları Genel Müdürlüğe bağlı hayat boyu öğrenme faaliyetlerini düzenleyen halk eğitimi merkezi, olgunlaşma enstitüsünü ve açık öğretim okullarını kapsıyor. Peki Hayat Boyu Öğrenme Kurumları kurs bitirme belgesi nereden alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:48:00 -
Hayat Boyu Öğrenme Kurumları kurs bitirme belgesi nereden alınacak?

Hayat boyu öğrenme kurumları nelerdir? (Hayat boyu öğrenme kurumlarında belge nasıl ve nereden alınır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, yönetmelik değişikliğine ilişkin yazılı açıklamasında, 2018'de yayımlanan yönetmeliğin bazı maddelerinin hayata geçirilemediğini ve bazı maddelerde de uygulama birliğinin sağlanamadığını belirtti.

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları kurs bitirme belgesi nereden alınacak?

Büyük, yönetmeliğin 19 maddesinde yapılan iyileştirmelere değinerek, "Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, e-Devlet uygulamalarına entegrasyon sağlanması amacıyla basılı olarak verilen yıllık ortalama 8 milyon kurs bitirme belgesi, elektronik ortama taşınarak kağıt ve basım maliyetinden tasarruf sağlanacak. Vatandaşlarımız kurs bitirme belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecekler." bilgisini verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Selim

Yiyin ağalar yiyin
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay