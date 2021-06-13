Hayat boyu öğrenme kurumları nelerdir? (Hayat boyu öğrenme kurumlarında belge nasıl ve nereden alınır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, yönetmelik değişikliğine ilişkin yazılı açıklamasında, 2018'de yayımlanan yönetmeliğin bazı maddelerinin hayata geçirilemediğini ve bazı maddelerde de uygulama birliğinin sağlanamadığını belirtti.

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları kurs bitirme belgesi nereden alınacak?

Büyük, yönetmeliğin 19 maddesinde yapılan iyileştirmelere değinerek, "Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, e-Devlet uygulamalarına entegrasyon sağlanması amacıyla basılı olarak verilen yıllık ortalama 8 milyon kurs bitirme belgesi, elektronik ortama taşınarak kağıt ve basım maliyetinden tasarruf sağlanacak. Vatandaşlarımız kurs bitirme belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecekler." bilgisini verdi.