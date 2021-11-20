'Hayat Bağım' Projesi başladı

Sağlık Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Ebeveyn ve Çocuk Güvenli Bağlanma” projesi kapsamında 10 ilde başlatılan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyeye ulaşılan anne ve anne adaylarına destek veriliyor.

Belediye Toplantı Salonu’na düzenlenen etkinlikte ayda 2 defa davet edilen anne ve anne adaylarına Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Psikolog Emine Er tarafından “Güvenli Bağlanma ve Çocuk Gelişimi Mesajları ” bilgilendirme sunumu gerçekleştirilerek konuyla ilgili kitapçıklar dağıtıldı.

Belediye Başkanlığı’nca bu tür ekinliklere devam edileceği öğrenildi.

Ebeveyn ve Çocuk Güvenli Bağlanma nedir

Güvenli bağlanma, bebek ve ebeveyni arasında kurulan sözsüz iletişimin oluşturduğu duygusal bağlantıdır. Çocuk Psikolojisi ve Bağlanma konusundaki çalışmalarıyla bilinen Profesör Alan Sroufe, bağlanmayı bebeğin duygu düzenlemesi (regulasyon) ve keşif yapabilmesine hizmet eden ilişki olarak tanımlar.