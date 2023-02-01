Hayalleri bulutları aşan genç mucitlere müjde! TEKNOFEST İnsansız Hava Araçları Yarışması’na başvurular yeniden açıldı

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’na gösterilen yoğun ilgi ve talep dolayısıyla başvurular 01 Şubat 2023 (bugün) tarihinde tekrar açıldı.

İnsansız Hava Araçları teknolojisinde önemli başarılar elde eden ülkemizi yetenekli öğrencilerin buluşma noktası haline getiren TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ulusal ve uluslararası öğrencileri bu zorlu mücadele için yarışmaya başvurmaya davet ediyor.

Yazılımından donanımına kadar gençlerin tasarladığı İHA’ların kıyasıya mücadele edeceği yarışmaya katılmak için açıklanan son başvuru tarihi 20 Şubat 2023! Bu yeni başvuru dönemini kaçırma, sen de TEKNOFEST’te yerini hazırla!

Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanıyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe katlıyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST 16-19 Mart tarihlerinde İzmir’de, 27 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da ve 30 Ağustos-03 Eylül tarihlerinde ise Ankara’da gerçekleşecek.