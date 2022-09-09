Hay Akit kadar başına taş düşsün

Bir zamanlar Tayyip Erdoğan'ın önünde el pençe divan duran, ancak şimdi aynı Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler savuran karaktersiz Akif Beki, yine Akit'i ağzına doladı. Beki, Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP’den Gürsel Tekin, HDP’ye de bakanlık verebileceklerini söyledi diye...

İYİ Parti’den Yavuz Ağıralioğlu, “HDP ile aynı masaya oturmayız” dediği için...

“Harç bitti, yapı paydos” mudur? Altılı Masa, hemen yarına dağılıyor mu demek?

İster sorulması üzerine, ‘neden olmasın’ kabilinden; isterse de kişisel beklenti ve siyasi ikbal hesabıyla, partisinde kendine yer açmak veya maraza çıkarmak için söylenmiş olsun. Fark etmez.

Siyasetin fıtratında var hepsi, olur böyle vakalar.

Çalkantıya yol açması, endişe ve tepkiyle karşılanması da siyaset-seçmen ilişkisinin cilvelerindendir.

Eski kulağı kesiklerden duymuştum; karakollardaki vukuat çizelgesine kendilerince koydukları bir ad varmış, “Mışlar Defteri” gibi bir şeydi.

Olayların ilk kaydının; tarafların polise anlatımına dayanarak “o öyle yapmış, bu böyle etmiş” diye tutulmasından dolayı...

Siyasetin de itişmeler, kakışmalarla dolu bir “Mışlar Defteri” yok mudur!

Fakat kayıtlara “o öyle demiş, bu şöyle cevap vermiş” diye geçecek günlük atışmalar, bozuşmalar; sonucu belirlemez.

İktidar çığırtkanları; ne kadar köpürtürse köpürtsün, habbeyi kubbe göstermek için ne kadar büyütürse büyütsün...

Akit istedi diye, ortalığı kubbe gibi kaplayan gerçekler ölmez, hele halkın canını yakan gerçekler söz konusuysa... (...)"