Hawaii'de helikopter düştü: 3 ölü ABD'nin takımadalardan oluşan Hawaii eyaletinde, içinde 3 kişinin bulunduğu bir tur helikopteri karayoluna düştü, helikopterdekiler hayatını kaybetti

Robinson R44 II tipi helikopter, yerel saatle 09.15 civarı Hawaii eyaletine bağlı Kailua bölgesinde, bir karayoluna düştü. Olayı görenler durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Honolulu İtfaiye Dairesi yetkilileri, helikopterdeki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. DHA'nın haberine göre; helikopterin, tur hizmeti veren bir işletmeye ait olduğu; düşme nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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