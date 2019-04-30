Hawaii'de helikopter düştü: 3 ölü
ABD'nin takımadalardan oluşan Hawaii eyaletinde, içinde 3 kişinin bulunduğu bir tur helikopteri karayoluna düştü, helikopterdekiler hayatını kaybetti30 Nisan 2019 Salı 06:27
Robinson R44 II tipi helikopter, yerel saatle 09.15 civarı Hawaii eyaletine bağlı Kailua bölgesinde, bir karayoluna düştü. Olayı görenler durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Honolulu İtfaiye Dairesi yetkilileri, helikopterdeki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. DHA'nın haberine göre; helikopterin, tur hizmeti veren bir işletmeye ait olduğu; düşme nedeninin araştırıldığı belirtildi.
YORUM YAZ