Havuzda dehşet anları! Bir anda yarıldı iki kişiyi yuttu

İsrail'de meydana gelen olayda bir villanın havuzunda insanların yüzdüğü esnada çökme meydana geldi. Deliğin yuttuğu iki kişiden biri kurtarılırken, diğerinin ise nerede olduğu henüz belirlenemedi.

İsrail'in Şefela bölgesindeki havuzlu bir villada düzenlenen yaklaşık 50 kişilik özel partide feci bir olay meydana geldi. Partidekiler havuzda vakit geçirirken bir anda korkunç olay yaşandı.

Havuz iki kişiyi içine aldı

Düzenlenen parti esnasında havuzun tabanı bir anda göçtü. Göçük nedeniyle oluşan girdapla havuz, o sırada yüzen iki kişiyi yuttu. İsrail basını tarafından yaşanan olay "yutan delik" olarak ifade edildi. Dehşete düşüren anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde göçük sebebiyle havuzdaki su bir anda boşalırken havuzda bulunan deniz yataklarının da göçükten içeri düştüğü kameralara yansıdı.

Kayıp şahıs aranıyor

Olayın ardından göçüğe düşen bir kişi kurtarıldı ancak diğer kişiden haber alınamadı. Olayla alakalı konuşan İsrailli yetkililer delikten aşağı düşen diğer kişiyi bulmanın neredeyse imkansız olduğunu aktardı.

Derin tüneller bulundu

Göçük sonrası üç adet tünel çıktığı da öğrenildi. Henüz derinlikleri bilinmeyen bu tünellerin oldukça derin olduğu aktarıldı. Akıllara durgunluk veren olayda İsrail itfaiyesinin arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.