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Yaşam Havuza düşen çocuğu hayatını kaybetti: Panikleyen acılı baba eşine çarptı!
Yaşam

Havuza düşen çocuğu hayatını kaybetti: Panikleyen acılı baba eşine çarptı!

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Havuza düşen çocuğu hayatını kaybetti: Panikleyen acılı baba eşine çarptı!

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde tarım arazisinde oynarken sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki minik çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Canından çok sevdiği evladını hastaneye götüren ambulansı panik içinde takip etmeye çalışan acılı baba ise aracıyla geri manevra yaptığı esnada arkasındaki eşine çarparak yaralanmasına yol açtı. Çifte felaketle sarsılan aile yasa boğuldu.

Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Pınarönü Mahallesi'nde 2 yaşındaki kız çocuğu H.N., tarlada oynarken sulama havuzuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BABA YANLIŞLIKLA EŞİNE ÇARPTI

Küçük çocuğun cansız bedeni, Kale Devlet Hastanesinde yapılan ilk otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, havuzdan çıkartılan çocuğunu hastaneye yetiştirecek olan ambulansı takip etmek isteyen baba, aracıyla geri manevra yaptığı sırada eşine çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan anne, ilk müdahalesinin yapıldığı Kale Devlet Hastanesinden daha sonra Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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