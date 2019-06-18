0553 313 94 23

“Havuz ve deniz göz enfeksiyonlara neden olabilir”

Op.

18 Haziran 2019 Salı 09:39
“Havuz ve deniz göz enfeksiyonlara neden olabilir”

Op. Dr. Mustafa Apa, göz enfeksiyonlarına karşı dikkat çekti. Apa, gözde enfeksiyona neden olan bakteri ile virüslerin gözde kızarıklık ve batma sorunlarına neden olduğunu belirterek, “Bu enfeksiyon etkenleri çok bulaşıcıdır. Otel ve toplu kullanım alanlarındaki havuzların büyük risk taşıdığına dikkat çekebiliriz" dedi.



Havalar ısınmasıyla beraber, havuz ve deniz sezonu başladı. Göz enfeksiyonlarına sıkça rastlanılan bu dönemde, aşırı nem ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle mikroplar hastalığın salgın haline gelmesine sebep olabiliyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Apa yaz dönemi enfeksiyonları hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Mustafa Apa, gözde enfeksiyona neden olan bakteri ile virüslerin gözde kızarıklık ve batma sorunlarına neden olduğunu belirterek, “Bu enfeksiyon etkenleri çok bulaşıcıdır. Otel ve toplu kullanım alanlarındaki havuzların büyük risk taşıdığına dikkat çekebiliriz. Gözde ciddi enfeksiyon ve keratit problemlerine kadar neden olabilen salgın enfeksiyon etkeni adenoviral enfeksiyonu olarak adlandırdığımız virüslerin neden olduğu göz problemleridir. Bu virüsü taşıyan kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaştırmaya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır. Adenoviral konjontivit rastladığımız hastalarımızı özellikle ellerin gözlere değdirilmemesi gerektiğini, kalabalık ortamlara girmemesi gerektiği, havuz gibi toplu kullanım alanları kullanmamaları gerektiği konularında uyarılarda bulunmaktayız” diye konuştu.



“Havuz gözlüğü takılmalıdır”


Bu hastalığın bulgularının gözde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, sonrasında çapaklanma ve kulak önündeki lenf bezlerinin şişmesi olarak gözlendiğini vurgulayan Dr. Apa, “Tedavisinde öncelikle salgını engellemek amacıyla hastaya önerilerde bulunmak gereklidir. Rahatlatıcı üzerine eklenen bakteriyel enfeksiyonlarına yönelik tedaviler planlanmalıdır. Bu hastalıklardan korunmak için önlemler alınması gerektiğini kaydetmek gerekir. Bunlardan göz kızarıklığı çapaklanması olan kişilerle yakın temasta bulunmamak en önemlisidir. Toplu kullanım alanlarındaki havuzlar kullanılacaksa mutlaka havuz gözlüğü takılmalı, havuzda su içinde gözler açılmamalı, lens kullanıyorsa kesinlikle lens ile havuza girilmemelidir.En küçük bir göz probleminde ise en yakın göz hastalıkları doktoruna muayene olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Potada final serisi 6. maçla devam edecek
    1. Potada final serisi 6. maçla devam..
    2. Van merkezli rüşvet operasyonu: 15..
    3. Genç kız, metrelerce savrulup acı..
    4. (Özel) E-5’te kadın sürücüyü..
    5. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    6. Kayseri’de aşırı hız kaza getirdi: 1..
    7. AK Parti'den Mursi açıklaması
    8. (Özel) Çocuk hırsız 5 yaşındaki..
    9. Amasya’da uyuşturucu operasyonuna 3..
    10. (Özel) Türkiye’nin en büyük projesinde..
    11. Büyük buluşma sonrası kararsızlar..
    12. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    13. Babalar Günü, 3 etkinlikle kutlandı
    14. (Özel)Motosikleti çaldılar, sahibini..
    15. Yağmur sonrası yoğun temizlik
    16. Camiler çocuk sesiyle şenlendi
    17. Sayıştay: "Sayıştay raporlarında,..
    18. Sayıştay: "Raporlardaki önerilerden..
    19. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    20. “Havuz ve deniz göz enfeksiyonlara..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!