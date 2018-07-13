Havuçlu çiğ kek nasıl yapılır?
Kısa sürede çok lezzetli ve sağlıklı bir tatlı yapmak istiyorsanız sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.13 Temmuz 2018 Cuma 17:20
MALZEMELER:
6 adet büyük boy havuç
10 adet hurma
3 yemek kaşığı agave şurubu
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
2 yemek kaşığı keten tohumu
1 çay bardağı ceviz içi
1 yemek kaşığı tarçın
YAPILIŞI:
Havuçları rendeleyin. Hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve küçük parçalar halinde kesin. Tüm malzemeleri bir kabın içinde iyice yoğurun. Son olarak şekil verin ve buzdolabında bir süre beklettikten sonra servis edin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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