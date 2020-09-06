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Siyaset Havuç da sopa da sana!
Siyaset

Havuç da sopa da sana!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri Batı'nın hazımsızlığını artırmaya devam ediyor. Türkiye'nin haklı adımları sonrası rahatsız olan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'ın Türkiye’ye karşı ‘havuç ve sopa’ stratejisi uygulayacaklarını iddia ettiği sözleri büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:40:00 - 2020-09-06 10:40:58
Havuç da sopa da sana!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanması Batılı şer güçlerini rahatsız etti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye’ye karşı ‘havuç ve sopa’ stratejisi uygulayacakları sözleri tepkilere neden oldu. Politikacılar ise Türkiye’nin haklı olduğunu dile getirdi...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: “Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, diplomatik adaptan uzak, küstahça havuç ve sopa yaklaşımı uygulamaktan bahsediyor. Birazcık da olsa tarihimizi bilseydi, havuç ve sopa stratejisiyle kimleri terbiye ettiğimizi görürdü. Ne olursa olsun Mavi Vatan’da haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Adil bir çözüm adına her türlü diyaloğa da açığız.

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanvekili Ziya Altunyaldız: “Türkiye güçlü tavrını ve kararlılığını uygulamaya devam edecek. Haklarını asla hiç kimseye yedirmek gibi bir konumu olamaz. Haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin: “AB’nin bu konuya müdahil olma hakkı da yaptırım gücü de yoktur. Anlaşmalar gayet sarihtir. İki ülke arasındaki Deniz Hukukuna göre çözülmesi gereken sorundur. Türkiye Doğu Akdeniz’de en büyük sınıra sahiptir. Türkiye burada söz sahibidir. Türkiye’siz de Doğu Akdeniz’de bir çözüm mümkün değildir.

-Türkiye’yi tehdit eden Charles Michel’in bir koşu atışı sırasında bile kulak zarı patlamıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

oflu baba

BUTUN AVRUPANIN TEK BIR GAYESI TEK BIR HAYALI VAR ODA ISTANBULU ALIP YUNANISTANA VERMEK AYASOFYAYI KIILSEYE CEVIRMEK BUNUDA ACIK ACIK SOYLUYORLAR
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oflu baba

O HAVUCU VE SOPAYI ANANDA BIR DENE BAK UYGUNSA BENDE ANANA HEYKELIMI IKRAM EDERIM CHARLES DENEN S.SIZ
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