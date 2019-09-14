Havran’da çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Havran ilçesinde, bir evin çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Havran ilçesinde, bir evin çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Köpek kurtarma operasyonu, Tekke Mahallesi 246. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısındaki köpeği gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Havran İtfaiye Grup Amirliği görevlileri çatıya merdivenle çıkarak köpeği kurtardı. Yapılan inceleme de herhangi bir yarası olmayan köpek doğal ortama salındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.