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Havran Çayı’nda kirlilik alarmı

Balıkesir’in Havran ve Burhaniye ilçelerinden geçen ve burada çiftçilerin sulama için kullandığı Havran Çayı son günlerde yaşanan kirlilik ile gündeme geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:49:29 -
Havran Çayı’nda kirlilik alarmı

Balıkesir’in Havran ve Burhaniye ilçelerinden geçen ve burada çiftçilerin sulama için kullandığı Havran Çayı son günlerde yaşanan kirlilik ile gündeme geliyor. Çiftçiler yetkililerden bir an önce kirliliğe çözüm bulmalarını istiyor


Havran ve Burhaniye ilçelerinden geçerek Edremit Körfezi’ne dökülen Havran Çayı’nın son günlerde kötü görüntüsü, kirli suyu ve kötü kokusu ile bölge halkının gündemini oluşturuyor. Bu kirli su ile tarlalarını sulamak zorunda kalan çiftçiler ayrıca daha önce içinde balık tuttukları çayın şimdilerde hayvanları tarafından içildiğinde hasta ettiğini ifade ediyorlar. Kötü kokan ve bulanık bir renkte akan Havran Çayı’nın bir an önce temiz eski günlerine geri dönmesini isteyen çiftçi Eray Dede, “Yetkililerden buraya bir çözüm bulmasını istiyoruz. Havran’dan gelen dere. Burada eskiden balık vardı. Balıklar yakalanırdı. Burada şimdilerde kaplumbağadan başka bir şey yetişmiyor. Buradan bahçelere su veriliyor. Bahçelere giden bu zehirli su ile yetişen sebze ve meyveler vatandaşa gidiyor. Hayvanlarımız telef oluyor. Hayvanlarımız bu zehirli sudan içiyorlar. Yetkililerden bir çözüm, bir çare bekliyoruz” dedi.

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