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Yerel Havladı diye köpeği tüfekle böyle vurdu!
Yerel

Havladı diye köpeği tüfekle böyle vurdu!

Muğla’da kendisine havlayan köpeği, evden alıp geldiği tüfekle vuran adam o esnada kafede oturan 3 kadını da yaraladı. Acımasız şahıs gözaltına alınırken olay sırasında yaralanan köpek ve 3 kadının tedavisi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 17:45:00 -
Havladı diye köpeği tüfekle böyle vurdu!

Bodrum’un Ortakent Yahşi Mahallesi sahilinde gerçekleşen olayda motosikleti ile bölgeden geçen Mustafa E. sokakta yaşayan bir köpeğin kendine havlaması gerekçesiyle öfkelenerek evine gidip tüfeğini aldı. Tüfeğiyle tekrar motosikletine binip sahile geri dönen Mustafa E. Kartal isimli sokak köpeğine 3 el ateş etti. O esnada çevrede bulunan 3 kadında tüfekten çıkan fişeğin saçmalarıyla yaralandı. Yaralanan kadınlar hastanelere sevk edildi. Çevredeki esnaf ise köpeği veteriner hekime götürdü. Ayaklarından yaralanan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ameliyata alınarak vücudundaki saçmalar çıkarılan köpeğin ise durumun iyiye gittiği öğrenildi.

Köpeğe 3 kez art arda ateş etti

Güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilen olayda; öfkeli şahıs sırtına astığı tüfekle motosikleti ile hızlı bir şekilde bölgeye geliyor. Sahilde köpeği arayan şahsın, kafelerin olduğu bir yerde gördüğü köpeğe hiç acımadan silahını doğrultup defalarca ateş açıyor. Kanlar içinde kalan ve ilk kurşunu yedikten sonra kaçmaya çalışan zavallı hayvan 3 kez art arda açılan ateşten sonra kanlar içinde yere yığılıp kalıyor.

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