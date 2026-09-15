HAVELSAN ve İŞKUR’dan dev iş birliği: Milli yazılım KOVAN için nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) yürüttüğü Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi kapsamında geliştirilen KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uzmanı Yetiştirme Programı için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla HAVELSAN yerleşkesinde imza töreni düzenlendi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin 100 binin üzerinde çalışana ulaştığını belirterek, sektörün sahip olduğu genç insan kaynağına dikkati çekti.

Savunma sanayisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle son 20 yılda bütün dünyada gıptayla izlenen bir seviyeye gelindiğine işaret eden Görgün, "Yerli ve milli teknolojileri geliştirmede ve bunları sahada ihtiyaç makamlarıyla birlikte geliştirerek teslim etmede, büyük bir koordinasyon ve güçlü bir orkestrasyonla, Savunma Sanayii Başkanlığına kanunla verilen yetkilerle, özel ve devlet destekli şirketlerin aldığı sorumluluklarla bu noktalara geldik." dedi.

Görgün, yüzde 80'lerin üzerinde yerlilik oranı, her geçen yıl rekorlar kıran ihracat rakamları ve artışlarıyla şirketlerin sadece teknolojileriyle değil, ürettikleri ürünlerinin arkasında duran satış sonrası destekleri ve empatiyle birlikte Türkiye'nin tercih edilen bir ülke konumuna gelindiğini vurguladı.

HAVELSAN'ın geliştirdiği yazılımlarla savunma sanayisine kıymetli katkılar yaptığını, kazandığı yetkinlikleri sivil alanlara da taşıdığını anlatan Görgün, KOVAN'ın bu birikimin ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Görgün, Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı'nın amacına ilişkin, "HAVELSAN'ın geçmişte savunma sanayisi projelerinde üstlendiği sorumluluklarla kazandığı algoritma ve yazılım geliştirme kabiliyeti, bugün sivil ihtiyaçları da karşılayabilecek ürünlere dönüşüyor. Bu ürünlerin yaygınlaşması için de nitelikli istihdama ihtiyaç duyuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Modüler bir yazılım olan KOVAN'ın insan kaynaklarından muhasebeye, proje yönetiminden lojistiğe varan onlarca farklı uygulamasının bulunduğuna değinen Görgün, "Bu yazılımın her bir modülünü ve bütününü en iyi şekilde kullanabilecek personelimiz, bu yazılımı kullanan ve kullanacak şirketlerde istihdam imkanı bulacak." diye konuştu.

Başkanlık olarak KOVAN'ın sektörde yaygınlaştırılmasını desteklediğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak özellikle şirketlerimizin bu KOVAN yazılımını modüler halde kullanılmasını bir anlamda zorunluluk haline getiriyoruz, bir anlamda zorlayarak teşvik ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığında kullanıyoruz ve kullandırıyoruz. Yaygınlaştıkça gelişecek, geliştikçe uluslararası ürünlere göre rekabetini artıracaktır diye değerlendiriyoruz."

Haluk Görgün, savunma sanayisinde edinilen tecrübenin sivil alanlara aktarılmasının hem ekonomi hem de istihdam açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Savunma sanayisinin elindeki tecrübenin sivil alanlardaki uygulamalarla, ekonomiye ve istihdama katkısı değerlendirildiğinde aslında bugün çok anlamlı bir tören gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

12 KURUMDA 62 BİN KULLANICI

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da hem Milli Teknoloji Hamlesi'ne hem de Milli Yetkinlik Hamlesi'ne yepyeni ivme kazandıracak güçlü bir adım attıklarını söyledi.

HAVELSAN olarak kurumsal kaynak planlama projelerine 2000’li yıllarda başladıklarını ve farklı kurumlarda birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Nacar, bu deneyim ve bilgi birikimini, mühendislerin emeği ve yetkinliğiyle harmanladıklarını, Milli Kurumsal Kaynak Planlama çözümü KOVAN’ı geliştirdiklerini ifade etti.

KOVAN'ın yıllara dayanan ERP tecrübesinin, mühendislik gücünün ve Türkiye’nin teknoloji üretme kabiliyetinin bir yansıması olduğunu dile getiren Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün aktif olarak 12 farklı kurumda canlı kullanıma sahip olan KOVAN, 62 binden fazla kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Genişleyen kullanıcı ağımız, geliştirdiğimiz güvenli teknolojilerin sahada karşılık bulduğunun en güçlü göstergesidir. Şimdi bu değerli birikimi geleceğe taşıyacak yeni bir adım atıyoruz. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yetkin ve donanımlı KOVAN uzmanları yetiştirmek üzere oluşturduğumuz eğitim programını hayata geçiriyoruz."

Kurumsal Kaynak Yönetimi alanının, dünya genelinde işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde en hızlı gelişen ve nitelikli iş gücü ihtiyacının en yüksek olduğu alanların başında geldiğini vurgulayan Nacar, şunları kaydetti:

"Bu alanda yetişmiş, sahada gerçek proje deneyimine sahip nitelikli mühendislere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bizler de bu ihtiyaçtan yola çıkarak, mühendislerin gelişimine katkı sunmak ve geleceğin yetkinliklerini bugünden kazandırmak amacıyla KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı’nı hayata geçiyoruz. Bugün 26 kişilik ilk eğitim sınıfımızı açıyoruz. Gelecek dönem farklı şehirlerde de sınıflarımızı açacağız. Program kapsamında, ilk etapta 500 KOVAN, daha sonra binlerce uzmanının yetiştirilmesini hedefliyoruz."

Nacar, KOVAN’ın gücünü, yetişmiş insan kaynağının gücüyle daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından imzalandıprotokolü imzaladı.