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Benzincinin dibinde korkutan yangın

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Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Benzincinin dibinde korkutan yangın

Sivas'ta bir akaryakıt istasyonunun yakınındaki otların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle istasyona sıçramadan kontrol altına alındı.

#1
Foto - Benzincinin dibinde korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre yangın, Şeyh Şamil Mahallesinde akaryakıt istasyonu yanında bulunan otluk alanda çıktı.

#2
Foto - Benzincinin dibinde korkutan yangın

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Benzincinin dibinde korkutan yangın

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası çıkan yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan kontrol altına alındı.

#4
Foto - Benzincinin dibinde korkutan yangın

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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