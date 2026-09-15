Benzincinin dibinde korkutan yangın
Sivas'ta bir akaryakıt istasyonunun yakınındaki otların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle istasyona sıçramadan kontrol altına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sivas'ta bir akaryakıt istasyonunun yakınındaki otların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle istasyona sıçramadan kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre yangın, Şeyh Şamil Mahallesinde akaryakıt istasyonu yanında bulunan otluk alanda çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası çıkan yangın akaryakıt istasyonuna ulaşmadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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