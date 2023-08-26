Havayolu devinden beklenmedik karar: Yolcuları artık tartarak uçağa alacak

Güney Kore merkezli hava yolu şirketi Korean Air, bir güncelleme için yolculara kaç kilo olduklarının sorulacağını söyledi.

Euronews’te yer alan habere göre, aşırı kilolu yolcular hala uçabilecekler ancak bu bilginin uçuş güvenliği için gerekli olduğu belirtildi.

Hava yolu şirketinin web sitesinde yapılan duyuru sonrası tepkiler de gecikmedi. Fakat şirket bu uygulamanın yerel yasalara uygun olduğunu belirterek, "Korean Air, uçuş güvenliği için yolcuların ortalama ağırlığını el bagajlarıyla birlikte ölçecek." dedi.

Buna göre havayolu çalışanları, 28 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar Güney Kore'deki Gimpo Havalimanından iç hat uçuşlarında yolcuları tartmaya başlayacak.

Ayrıca 8-19 Eylül tarihleri ​​arasında Incheon Uluslararası Havalimanında da yolcular tartılacak.

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Ulaştırma Bakanlığının "Uçak Ağırlığı ve Denge Yönetimi Standartlarını" güncellemek için bu verilere ihtiyaç duyduğu ve bu verileri sağlamak üzere yolcuların tartıldığı kaydediliyor.

Bakanlık da hava yollarının her beş yılda bir standart yolcu ağırlıklarını hesaplamak zorunda olduğunu ve ortalamanın uçaklardaki ağırlık dağılımını belirlemeye yardımcı olduğunu bildirdi.

Bir hava yolu yetkilisinin yaptığı açıklamada, "Korean Air yolcularından her biniş kapısında yanlarındaki eşyalarla birlikte tartıya çıkmalarını isteyecek. Anonim olarak toplanan veriler anket amacıyla kullanılacak ve fazla kilolu yolcuların daha fazla ödeme yapması gerektiği anlamına gelmeyecek." dedi.

Havayolu, yolcuların ve bagajların isimsiz olarak tartılacağını, yolcuların tartıya çıkmamayı tercih edebileceklerini de söyledi.

Daha önce Yeni Zelanda'da uygulanmıştı

Bu yıl içerisinde Air New Zealand da yolculardan bir ağırlık anketine katılmalarını istemişti. Mayıs ayının sonlarında başlayan anket Temmuz ayı başlarında sona erdi.

Yeni Zelanda şirketi de uygulamanın "uçağın güvenli ve verimli çalışması için gerekli" olduğunu ve Sivil Havacılık Otoritesi tarafından talep edildiğini duyurmuştu