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Havaya ateş açan spor il müdürü açığa alındı

Şanlıurfa'da bir organizasyonda silahla havaya ateş ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş açığa alındı.

04 Eylül 2018 Salı 19:40
Havaya ateş açan spor il müdürü açığa alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş’ün Şanlıurfa’da sanatçı Onur Şan’ın şarkı söylediği bir gecede havaya ateş ettiğini gösteren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardın soruşturma başlattı. Soruşturma tamamlanana kadar Keşküş’ün açığa alındığı öğrenildi. Keşküş hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığının da idari soruşturma başlattığı belirtildi. 

Olayın Eyyübiye ilçesine bağlı bir bağ evinde yaşandığı ve silahın ise kurusıkı olduğu belirtildi. 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 19:40
  1. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. GÜNCEL Haberleri

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