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Dünya Havan topunu atarken “Allahu Ekber” diye bağıran Ukraynalı asker gündem oldu!
Dünya

Havan topunu atarken “Allahu Ekber” diye bağıran Ukraynalı asker gündem oldu!

Rusya-Ukrayna savaşı yedinci gününde devam ederken cephe hattından paylaşılan bir video gündeme oturdu. Videoda, bir Ukrayna askerinin Allah-u Ekber dediği görülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 15:02:00 -

Rusya’nın Ukrayna işgalinin 7. gününde ülkede çatışmalar bütün şiddetliyle devam ediyor. Ülkede Kiev Harkov başta olmak üzere pek çok şehirden bomba ve siren sesleri yükseliyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk direnişinden anlar sosyal medyadan tüm dünyayla paylaşılıyor. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan bir görüntüde Ukraynalı askerin havan topunu ateşlediği sırada “Allahu Ekber” diyerek bağırması herkesin dikkatini çekti.

Sen Ukraynalı bir Slavsın niye "Allahu Ekber" diye bağırıyorsun?

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir Ukrayna askerinin havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırması gündem oldu. Kameramanın "Sen Ukraynalı bir Slavsın niye "Allahu Ekber" diye bağırıyorsun" sorusuna Ukrayna askeri "Böyle daha iyi vuruyor" yanıtını verirken o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

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