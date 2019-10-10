Havan atışı yapan teröristler böyle vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler de terör örgütü PKKYPG'nin sivilleri hedef alan havan saldırılarını gerçekleştirdiği kamyoneti vurdu. Araç kullanılamaz hale gelirken, içindeki teröristler de öldü.10 Ekim 2019 Perşembe 21:22
PKKYPG'li teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı.
Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde hastane, okul ve sivil yerleşim yerlerinin yakınından havan atışı yapan teröristlerin aracı, Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından vuruldu. Kamyonetin kullanılamaz, teröristlerin ise etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye görüntülendi.
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