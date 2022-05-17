Havalimanı yıkımına isyan eden Altaylı’nın bu görüntüleri olay! O tweeti neden sildiğin belli oldu

İstanbul Atatürk Havalimanı yıkımı Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu. CHP'liler yıkıma engel olmak için havalimanında toplanırken, iş makinaları pistleri kırmaya başladı. Habertürk Fatih Altaylı ise dün paylaşıp anında sildiği tweetinde tazminat davası açılmalıdır diyerek yıkıma olan isyanını dile getirdi. Altaylı'nın bu paylaşımını gören okuyanlar da onun 1 Şubat 2013 tarihli Teke Tek programında Erdoğan'ı konuk ettiği yayının videosunu paylaşmaya başladı.

O video da Erdoğan, Atatürk havalimanının tamamen yeşil alan yapılacağını söylüyor. Bunun üzerine Fatih Altaylı da 'Söz mü' diyerek Erdoğan'dan söz alıyor ve 'Allah razı olsun' diyor.

Aynı şeyleri Gezi Kalkışması sırasında sokakları ateşe veren çapulculara karşı söyleyemeyen Altaylı, şu ifadelerde bulundu:

"Atatürk Havalimanının pistlerinin kırılarak ortadan kaldırılmasında imzası olanlara kamu malına verdikleri zarar miktarında tazminat davası açılmalıdır. Bu milletin trilyonlarını yıkıyor, kırıyor, yok ediyorsunuz. O milli servete zarar veren elleriniz tutmasın inşallah"





Tweeti attıktan 1 saniye sonra Akit enseledi

Kullanım dışı olan ve yeşillendirilecek olan bir alan üzerinden algı operasyonuna girişen Altaylı, Akit'ten ise kaçamadı.

Altaylı, ikiyüzlülüğünü ortaya çıkaran tweeti saniyeler içerisinde sildi. Ancak Altaylı, attığı tweeti 1 saniye sonra yakalayarak kendisini enseleyen Akit'in hızına yetişemedi.