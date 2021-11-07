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Ekonomi Havalimanı metrosunda test sürüşleri başlıyor
Ekonomi

Havalimanı metrosunda test sürüşleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Türkiye 2023 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının 19. yıldönümü olduğunu anımsatarak, aradan geçen sürede ulaştırma, altyapı ve haberleşme alanında yapılan çalışmalara değindi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:26:00 -
Havalimanı metrosunda test sürüşleri başlıyor

Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında test sürüşlerinin 8 Kasım’da başlayacağını belirterek, “Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na kadar trenle gideceğiz” dedi. Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’a ilişkin çalışmalarının sürdüğünü, şu anda ulaşım yollarının yapıldığını, köprü imalatının başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ana ihale için de görüşmelerimiz, hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Gecikmesinin tek nedeni, bunun genel bütçeye herhangi bir yükü olmadan kendi içerisinde, kendi gelirleri ile bu projeyi yönetmek, yapımını üstlenmek için olağanüstü bir çalışmamız var şu anda. Genel bütçeye yük olmadan bu projenin üstesinden gelmek için uğraşıyoruz.”

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