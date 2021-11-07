Havalimanı metrosunda test sürüşleri başlıyor

Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında test sürüşlerinin 8 Kasım’da başlayacağını belirterek, “Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na kadar trenle gideceğiz” dedi. Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’a ilişkin çalışmalarının sürdüğünü, şu anda ulaşım yollarının yapıldığını, köprü imalatının başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ana ihale için de görüşmelerimiz, hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Gecikmesinin tek nedeni, bunun genel bütçeye herhangi bir yükü olmadan kendi içerisinde, kendi gelirleri ile bu projeyi yönetmek, yapımını üstlenmek için olağanüstü bir çalışmamız var şu anda. Genel bütçeye yük olmadan bu projenin üstesinden gelmek için uğraşıyoruz.”