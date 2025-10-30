  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bahis skandalında adları geçiyor! 152 hakem hakkında bomba iddia

Özgür Özel kendi tarihini bizden okusa iyi olacak! Allah bir daha o günleri bu millete göstermesin!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 20 Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye maliyetini açıkladı

Alkol, uyuşturucu ve müstehcenlik kol geziyor! Türk dizi ve filmlerinde büyük skandal

Terörist İsrail 3 ay yetecek Gıda dağıtımını engelliyor!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: 30 dakikaya düşecek

Çevrecilere bakın çevrecilere! CHP'li 2 belediye fena enseledi

Samsunspor'un tesislerindeki yangın hemen söndürüldü! Görevde Ekrem olsa 3 gün yanardı

Her şey bir gecede oldu! Akşam yatıp, sabah “Anayasa değiştirmek” ten bugüne!

Veri sızdıranlara gözaltı! İmamoğlu suç örgütüne yeni operasyon
Gündem Havalimanı çevresinde görüş mesafesini düştü
Gündem

Havalimanı çevresinde görüş mesafesini düştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Havalimanı çevresinde görüş mesafesini düştü

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan sis, kent merkezi ve Ahmed-i Hani Havalimanı çevresinde görüş mesafesini düşürdü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle Yüzüncü Yıl ve Küpkıran mahalleleri ile Ahmed-i Hani Havalimanı çevresinde etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü siste sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Sis nedeniyle araçların farlarını yakarak yavaş seyretmek zorunda kaldıkları gözlendi.

Öznur Acar adlı vatandaş, sabah işe giderken sisin oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Sabah evden çıktığımda adeta her yer bulutun içindeydi. Görüş mesafesi çok azdı, araçlar yavaş ilerliyordu" dedi.

Vedat Yıldız ise sisin etkisini erken saatlerde artırdığını söyleyerek, "Özellikle havalimanı çevresinde göz gözü görmüyordu. Dikkatli olmak gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23