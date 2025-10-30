Havalimanı çevresinde görüş mesafesini düştü
Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan sis, kent merkezi ve Ahmed-i Hani Havalimanı çevresinde görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle Yüzüncü Yıl ve Küpkıran mahalleleri ile Ahmed-i Hani Havalimanı çevresinde etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü siste sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Sis nedeniyle araçların farlarını yakarak yavaş seyretmek zorunda kaldıkları gözlendi.
Öznur Acar adlı vatandaş, sabah işe giderken sisin oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Sabah evden çıktığımda adeta her yer bulutun içindeydi. Görüş mesafesi çok azdı, araçlar yavaş ilerliyordu" dedi.
Vedat Yıldız ise sisin etkisini erken saatlerde artırdığını söyleyerek, "Özellikle havalimanı çevresinde göz gözü görmüyordu. Dikkatli olmak gerekiyordu" ifadelerini kullandı.