Havalar soğudu soba telaşı başladı

Son günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası hava sıcaklıklarının düştüğü Van'da kış hazırlıkları hız kazandı.

Doğalgaz gitmeyen mahalleler ve kırsal bölgelerdeki vatandaşlar soba ihtiyacını gidermek için Tarihi Sobacılar Çarşısı'na uğruyor.

Farklı ihtiyaçlara ve zevklere hitap eden soba çeşitleri; kovalı, fırınlı ve tuğlalı (tubo) olarak tezgahlarda yerini alıyor. Soba talebinin artmaya başladığı bu dönemde, Van'ın Tarihi Sobacılar Çarşısı esnafı, soba ve soba malzemesi imalatına hız kesmeden devam ediyor.

Sezonun açıldığını belirten esnaflar, artan maliyetler ve doğalgaz kullanımından dolayı satışların düştüğünü vurgularken kırsal bölgelerden sobaya talebin devam ettiğini ifade etti.

"Sac sobalar daha çok tercih ediliyor"

İmalat, tamir ve satış yapılan yarım asırlık çarşıda esnaflık yapan Turgut Belli, "Sezon açıldı ama bu sene eskiye nazaran işlerimiz durgun. Bunun sebebi doğal gazın yaygınlaşmasıdır. Tabi doğalgazın gitmediği mahalleler ve köylerden müşterilerimiz var. Köylüler tezek kullandığı için sac sobaları satabiliyoruz. Doğalgaza geçen vatandaşların ikinci el sobalarını alıp tamir ederek değerlendiriyoruz. Müşterilerin işi bilen kişilerden soba alması önemli çünkü hangisi daha iyi, eksiği var mı, nasıl ısıtır müşteri bunları bilemez. Bildiği güvendiği kişiden alırsa en azından daha iyi bir soba almış olur. Piyasada en çok turbo sobalar tercih ediliyor. Ancak gelen zamlardan dolayı sıfır turbo soba satışları çok düştü. İkinci el tercih ediliyor. Kovalı ve sac sobalar daha uygun olduğu için bunların sıfırları daha çok rağbet görüyor." şeklinde konuştu.

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Kent merkezinde doğal gazın yaygınlaştığını, ancak kırsal mahallelerde doğal gazın olmadığını hatırlatan Soba imalatçısı Metin Akcan ise "Doğal gazın olmadığı yerlere soba satmaya devam ediyoruz. Tezek, odun ve kömüre göre sobaların tercih edilmesi gerekiyor. Kömür sobasında tezek yakılması sıkıntılı olur. Bu yüzden yakılacak yakıta göre soba alınmalıdır." dedi. (İLKHA)