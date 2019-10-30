'Havalar sıcak giderse hamsi erken terk edecek'

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Karadeniz sahillerinde deniz suyu sıcaklığının 20-22 derece olduğunu, hamsinin ise 35 mil açıkta deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu yerlere geldiğini belirterek, "Hamsi 40-50 mil açıktan gidiyor. Bu, hamsinin göçünü erken tamamlayacağı anlamına geliyor. Havalar böyle giderse hamsi bizi çok erken terk edecek." dedi.

Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ifade etti.

Deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle balıkların beklenenin dışında hareket ettiğini söyleyen Malkoç, "Sıcak olan denizde balıklar çok hızlı gidiyor, göçünü erken tamamlıyor. Balıklar yağsız oluyor. Deniz suyu sıcak olduğu zaman balıkların boyu kısa olur. Balıklar sürekli yol katediyor. Bu da onların yağ tutmamasına ve ufak kalmalarına neden oluyor." diye konuştu.

Hamsinin de soğuk suda yağlandığını ve lezzetli olduğunu anlatan Malkoç, deniz suyu sıcaklığı düşmezse hamsinin Türk sularından uzaklaşacağını ifade etti.

Malkoç, denizlerdeki dengenin değiştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hamsi bu sene çok erken başladı. Deniz dengesi değişti, çok sıcak. Hamsi sahile inmiyor. 18 derece su sıcaklığına denizlerin inmesi lazım. Şu an bizim sahillerimiz 20-22 derece. Hamsi şu an 18 derecede 35 mil açığa kadar geliyor. Hamsi 40-50 mil açıktan gidiyor. Bu, hamsinin göçünü erken tamamlayacağı anlamına geliyor. Havalar böyle giderse hamsi bizi çok erken terk edecek. Şimdi bir kar yağsa bu balık kalır Karadeniz'de."

Tezgahlarda balık bolluğu yaşandığına da işaret eden Malkoç, "Hamsi tezgahlarda bolca var. 14 kiloluk hamsinin kasası 40 ile 100 lira arası, kilosu ise 4 ile 10 lira arası. İstavrit de öyle. Kasası 40 ile 100 lira arası. Mezgit var. Palamut hariç bütün balıklar var ancak halen deniz suyu çok sıcak." şeklinde konuştu.