Havalar ne zaman soğumaya başlayacak? Yağışlar ne zaman başlıyor? 5 Eylül haftası hava nasıl olacak?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte pek çok kişi havaların ne zaman serinlemeye başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, havalar ne zaman serinlemeye başlar?

Havalar ne zaman soğumaya başlayacak? Yağışlar ne zaman başlıyor?

Halen ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 05.09.2022 Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağı, önümüzdeki hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ilâ 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Pazar ve Pazartesi günleri kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 08.09.2022 Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bazı illerimizde beklenen hava durumu şöyledir:

Ankara : Önümüzdeki hafta yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 17/28, Salı: 15/25, Çarşamba: 12/23

İstanbul: 06.09.2022 Salı gününe aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı,

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 21/27, Salı: 19/26, Çarşamba: 20/26

İzmir : Yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 22/32, Salı: 21/31, Çarşamba: 20/32

Konya : Yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 19/29, Salı: 16/24, Çarşamba: 13/23

Sivas : Yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 16/27, Salı: 12/23 Çarşamba: 7/23