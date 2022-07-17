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Yerel Havalar ısınınca çok sık görülmeye başlandı! Yılanlara karşı bakın nasıl önlem aldılar
Yerel

Havalar ısınınca çok sık görülmeye başlandı! Yılanlara karşı bakın nasıl önlem aldılar

Düzce'de esnaf, sıcaklıkların artmasıyla artan yılanlara karşı kükürtlü önlem aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 16:28:00 -
Havalar ısınınca çok sık görülmeye başlandı! Yılanlara karşı bakın nasıl önlem aldılar

Düzce'de havaların ısınmasıyla galeri dükkanın önündeki araçların içine yılan girdiğini söyleyen esnaf, dükkanlarının köşelerine kükürt dökerek tedbir alıyor.

Küçük Sanayi Galericiler Sitesi esnafı yılan vakalarına karşı kükürtlü önlem aldı.

Kükürt döktüler

Dükkanlarının önlerine kükürt dökerek önlem alan esnaf, iki hafta önce vitrin önündeki araçlardan birinin içerisine yılan girdikten sonra tedirgin olduklarını aktardı.

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