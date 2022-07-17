Havalar ısınınca çok sık görülmeye başlandı! Yılanlara karşı bakın nasıl önlem aldılar
Düzce'de esnaf, sıcaklıkların artmasıyla artan yılanlara karşı kükürtlü önlem aldı.
Düzce'de havaların ısınmasıyla galeri dükkanın önündeki araçların içine yılan girdiğini söyleyen esnaf, dükkanlarının köşelerine kükürt dökerek tedbir alıyor.
Küçük Sanayi Galericiler Sitesi esnafı yılan vakalarına karşı kükürtlü önlem aldı.
Kükürt döktüler
Dükkanlarının önlerine kükürt dökerek önlem alan esnaf, iki hafta önce vitrin önündeki araçlardan birinin içerisine yılan girdikten sonra tedirgin olduklarını aktardı.