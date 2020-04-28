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Aktüel

Havalandırma borusuna mahsur kalan yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir evin tuvaletin havalandırma borusunun içinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırmasıyla kurtarıldı.

2020-04-28 23:40:47 -
Havalandırma borusuna mahsur kalan yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir evin tuvaletin havalandırma borusunun içinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırmasıyla kurtarıldı.


İlçeye bağlı Akarca Mahallesi 892 sokakta bulunan bir evin tuvaletinin havalandırma borusunun içinden kedi sesini duyan ev sahipleri, kendi çabaları ile çıkartamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istediler.


Olay yerine gelen ekipler havalandırma borusunda sıkışan kedinin yerini tespit ederek evin duvarı kıran ekipler sıkışan kediyi çıkarttı.


Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kediyi ev sahiplerine teslim etti.

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