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Havalanan Milli İHA, bu kez 'selfie' çekti

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştiren Milli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, havalandıktan sonra alandakilerin selfie'lerini çekti.

23 Eylül 2018 Pazar 17:19
Havalanan Milli İHA, bu kez 'selfie' çekti

Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA), TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki gösterisiyle ilk kez bir sivil etkinlikte uçuş gerçekleştirdi.

İLK KEZ BİR SİVİL ETKİNLİKTE

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul bir dizi ilke sahne oldu.

Etkinlik kapsamında Bayraktar TB2 de ilk kez bir sivil etkinlikte uçuş gerçekleştirdi.

ALANDAKİLERİN SELFİE'LERİNİ ÇEKTİ

Bayraktar TB2, yakın zamanda envantere katılan mobil yer kontrol istasyonundan kontrol edilerek sorunsuz şekilde havalandı ve 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.

Çok daha yüksek irtifalarda görev yapmasına rağmen etkinliğe özel olarak 2 bin 100 feet yükseklikte uçuş yapan Bayraktar TB2, yüksek çözünürlüklü görüntüleme yeteneğiyle festival alanını görüntüledi. İHA'dan alınan görüntüler anlık olarak alandaki dev ekrana yansıtıldı ve adeta alandakilerin "selfie'leri" çekildi.

Yurt içinde ve dışında 70 bin uçuş saatine ulaştığı anons edilen Bayraktar TB2'nin gösteri uçuşu sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yer kontrol istasyonunda pilotlardan ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan bilgi aldı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:19
  1. Bayraktar TB2
  2. Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA)
  3. TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali
  4. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  6. İstanbul Yeni Havalimanı
  7. Anadolu Ajansı (AA)
  8. selfie
  9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  10. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar

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