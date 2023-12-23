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Dünya Havada zor anlar! Uçaklar böyle savruldu
Dünya

Havada zor anlar! Uçaklar böyle savruldu

Yeniakit Publisher
2023-12-23 16:54:00 -

Pilotların inişte zor anları. İngiltere'yi vuran Pia Fırtınası pilotları zor anlar yaşattı. Yaklaşma yapan pilotlar inemeyeceklerini anlayınca pisti pas geçti. O anlarda uçakların bir kağıt gibi uçuştuğu görüldü.

İngiltere'deki Pia Fırtınası, uçakları beşik gibi salladı. Piste yaklaşma yapan uçakların pilotları zorladı. Piste metreler kala pilotlar kararlarını verdi ve pisti pas geçti.

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda uçakların fırtına nedeniyle yaşadıkları zor anlar kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Manchester'ı etkisi altına alan Pia Fırtınası havalimanında da zor anlar yaşattı. Meydana inecekler uçakların beşik gibi sallandığı ve bazı uçakların inemediği görüldü.

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