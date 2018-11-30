Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı

Belçika Hava Kuvvetleri Baltık Denizi'nde izinsiz uçuş yaptıklarını iddia ettiği Rus jetlerine müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

İzinsiz uçuş yaptılar

Yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde görev yapan Belçika donanmasına bağlı gemilerin, bölgede izinsiz uçuş yapan Rus jetleri tespit ettiğini, Belçika Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarının da NATO'nun havasahası bütünüğünü korumak için izinsiz uçuş yapan Rus jetlerine karşı havalandığı bilgisine yer verildi.



Belçika Hava Kuvvetleri, Rus jetlerinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından da paylaştı.